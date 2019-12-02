الزمالك يرفض كارتيرون بسبب قضية عمولة.. والجماهير ترحب بعودة فينجادا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك، فكرة التعاقد مع المدرب الفرنسي كارتيرون، بسبب قضية عمولة سابقة مع فريق الرجاء البيضاوي. ورحبت جماهير القلعة البيضاء بفكرة التعاقد مع المدرب السابق للفريق البرتغالي فينجادا، في حين يدرس مجلس إدارة الزمالك عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

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