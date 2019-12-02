شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الحجز الالكترونى لتذاكر مباراة الأهلى والهلال السودانى «الثلاثاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر فتح الحجز الإلكتروني (اون لاين) لتذاكر مباراة الأهلي وفريق «الهلال السودانى» في الجولة الثانيه من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا، بداية من غد الثلاثاء من خلال موقع الحجز الاكترونى الخاص ببطاقة جمهور النادى الأهلى وموقع شركة تذكرتى، ولن يتم استلام التذاكر دون وجود «الفان أي دى» الخاص بالمشجع والذي يتم استخراجه من موقع تذكرتى ووجوده شرط أساسي للحصول على تذاكر المباراة.

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وتحدد مبلغ 50 جنيهًا للدرجة الثالثة يسار، و75 للدرجة الثانية، و100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية، و300 للمقصورة الرئيسية.

ولن يتم استلام التذاكر دون وجود “فان أي دى” الخاص بالمشجع الذي يتم استخراجه من موقع تذكرتى.

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني على استاد السلام يوم الجمعة المقبل الموافق 6-12-2019.