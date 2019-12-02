شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معكسرا الليلة للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها غدا في دور ال32 ببطولة كأس مصر. وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements في حراسة المرمى: شريف اكرامي وعلي لطفي. في الدفاع: أحمد فتحي وأيمن أشرف وحسين السيد وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر ابراهيم. في خط الوسط: حسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات وعمار حمدي وأحمد الشيخ وأليو ديانج. في خط الهجوم: مروان محسن وجيرالدو ووليد أزارو وصلاح محسن.

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