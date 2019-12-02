شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يعلن إقالة «ميتشو» من تدريب الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن إقالة المدير الفني للفريق الكروي الأول «ميتشو» من تدريب الفريق، وذلك بعد الهزيمة من إنبي في الدوري الممتاز، ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.
وأستقر المجلس على إقالة «ميتشو» وإسناد مهمة تدريب الفريق المسائي اليوم إلى الكابتن عصام مرعي وأحمد رؤوف.
فيما يدرس مجلس الإدارة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب تمهيدًا لأختيار احدهم لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
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