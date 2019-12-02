شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يعلن جاهزية نجم الفريق أمام مايوركا السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 تعرض المدافع الإسباني "جيرارد بيكيه " لإصابة علي مستوي الركبة جعلته يخرج من المباراة ليحل محله المدافع الفرنسي اومتيتي ، في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف علي نظيره أتلتيكو مدريد .

وأشارت صحيفة " الماركا" الإسبانية أن بيكيه قد تعرض لإصابة ليست بالخطيرة فهي كدمة علي مستوي الركبة وأعلن الطاقم الطبي جاهزية بيكيه لمباراة مايوركا السبت المقبل في بطولة الليجا . ويعاني نادى برشلونة من عدة إصابات ضمن صفوفه بغياب جوردي ألبا ونيلسون سيميدو وعثمان ديمبيلي‪.‬

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