"ميسي" بطل الرواية بعد غياب بشهادة هيلينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

يشهد مسرح "دو شاتيله" الكبير بفرنسا حفل الكرة الذهبية للعام ٢٠١٩ لمعرفة أفضل لاعب بالعالم، حيث الحفل السنوي والجائزة التاريخية العريقة، التي توافد عليها منذ عصور وأجيال أسماء لا تعد أو تحصى من أساطير زينوا سماء الساحرة المستديرة بعبق أقدامهم في شباك الخصوم وجعلهم أسماء لا تنسى على الإطلاق تظل عالقة بذهن أنصارهم.



وحسب إذاعة "كادينا سبورت" الإسبانية، فقد صرحت بها الصحفية الشهيرة "هيلينا كونديس" على أن الأمر محسوم وجائزة الكرة الذهبية هي لنجم البرسا "ليونيل ميسي".

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وأوضحت هيلينا، أن ميسي سوف يرفع الكرة الذهبية بعظ غياب عنها دام أربع سنوات كاملة، حيث أنه يحمل منها خمس كرات ذهبية سابقة.

وكانت هيلينا عبر حسابها الشخصي على " تويتر" قد غردت قائلة (مرحبا من باريس حيث يتم الليلة الحفل بالبالون دور وبطل الرواية الرئيسي "ليونيل ميسي".

على الصعيد ذاته، هناك الصحفي " لويس بو موريرا" وغرد هو الآخر بصورة للبرغوث الأرجنتيني وهو بسن الطفولة، حتى يقول " الصبي الذي كان يعاني من النمو، سيرفع الآن الكرة الذهبية السادسة إنه الأفضل في التاريخ".

الجدير بالذكر أن ميسي، قد توج سابقا بجائزة الكرة الذهبية أعوام ٢٠٠٩/٢٠١٠/٢٠١١/٢٠١٢/٢٠١٥.