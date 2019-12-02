شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً.. فرانس فوتبول تعلن عن أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 عبدالقادر عرابي تدور حالياً أحداث حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لتوزيه جوائز عام 2019.

وكشف الحفل النقاب عن أفضل 10 لاعبين في العالم دون ترتيب، في إنتظار ختام التصويت لمعرفة صاحب الكرة الذهبية. وجاء اللاعبون العشرة كما يلي. ليونيل ميسي - برشلونة محمد صلاح - ليفربول Advertisements روبيرت ليفاندوفيسكي - بايرن ميونخ رياض محرز - مانشستر سيتي كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ساديو ماني - ليفربول كريستيانو رونالدو - يوفنتوس فيرجيل فان دايك - ليفربول بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي أليسون بيكير - ليفربول

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. فرانس فوتبول تعلن عن أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.