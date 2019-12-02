عملتان معدنيتان باسم فيدرر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ برلين

أعلنت الحكومة السويسرية أمس سك عملتين معدنيتين تكريما لأسطورة التنس العالمية روجر فيدرر، تمهيدا لإصدارهما العام المقبل.

وذكرت الحكومة السويسرية في بيان «لأول مرة في التاريخ ستصدر سويس منت (دار السك السويسرية) عملة تذكارية لشخص لا يزال على قيد الحياة».

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وستصدر الحكومة حوالي 95 ألف قطعة نقد فضية، بقيمة 20 فرانك سويسري للواحدة، بداية من يناير المقبل، تليها قطع ذهبية بقيمة 50 فرانكا للواحدة، في مايو المقبل.

وأضاف البيان «بالإضافة إلى كون فيدرر أكثر الرياضيين الناجحين في سويسرا، هو أيضا السفير المثالي للبلاد».

وفاز فيدرر(37 عاما) بـ 20 لقبا في منافسات البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، بالإضافة إلى أرقام قياسية عدة، وصفتها الحكومة السويسرية بأنها ربما تجعله أعظم لاعب تنس في جميع العصور.

وردا على هذا التكريم غرد فيدرر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «شكرا لك سويسرا ولسويس منت على هذا الشرف العظيم وهذه الميزة العظيمة».