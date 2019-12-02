الهلال يجدد مفاوضاته مع الدبابة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

قالت وسائل إعلام برازيلية إن نادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا، الذي سيشارك بعد أيام في بطولة كأس العالم للأندية بقطر، عاود مفاوضاته مع لاعب محور فريق انترناسيونال البرازيلي، إدينيلسون دو سانتوس الملقب بالدبابة، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون أي تحديد لقيمة الصفقة. وسبق أن تلقى اللاعب عرضا من الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن النادي البرازيلي تمسك به مشترطا دفع 10 ملايين يورو كشرط جزائي مقابل التنازل عنه، حيث إن عقده الاحترافي مع النادي البرازيلي يمتد إلى 2021.

Advertisements

وكان انترناسيونال قد حصل على خدمات إيدينيلسون موسم 2018 من أودينيزي الإيطالي مقابل 2 مليون يورو، ورغم أن عرض الهلال الأول كان بقيمة 3.5 ملايين يورو، إلا أن النادي البرازيلي رفضه.

من ناحية ثانية اقترب اللاعب الدولي محمد البريك من العودة إلى الملاعب بعد أن غاب عنها وعن المنتخب المشارك في بطولة كأس الخليج الـ24 الحالية بقطر، نتيجة تعرضه لإصابة أثناء مباراة فريقه ضد أوراوا الياباني بإياب نهائي دوري أبطال آسيا والتي انتهت بتتويج الهلال بطلا للقارة.

وسيكون البريك جاهزا للمشاركة أمام الترجي التونسي في 14 ديسمبر الحالي وهي المباراة الأولى للهلال ببطولة كأس العالم للأندية.