الفائزون بجوائز آسيا لعام 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هونج كونج أفضل لاعب: أكرم عفيف لاعب السد القطري

أفضل لاعبة: ساكي كوماجاي لاعبة ليون الفرنسي والمنتخب الياباني

أفضل مدرب: تشونغ يونغ (كوريا الجنوبية)

أفضل لاعب لكرة الصالات: توموكي يوشيكاوا (اليابان)

أفضل لاعب شاب: لي كانغ-اين (كوريا الجنوبية)

أفضل محترف خارج القارة: الكوري الجنوبي سون هيونغ (توتنهام الإنجليزي)

أفضل اتحاد وطني متطور: الاتحاد الياباني للمرة الخامسة

أفضل اتحاد وطني صاعد: اتحاد هونج كونج

أفضل اتحاد وطني طامح: اتحاد جوام

جائزة تقدير رئيس الاتحاد القاري للاتحاد المتطور: الاتحاد الصيني

جائزة تقدير رئيس الاتحاد القاري للاتحاد الصاعد: الاتحاد السنغافوري

جائزة تقدير رئيس الاتحاد القاري للاتحاد الطامح: اتحاد بروناي



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