مانويل يرفض الاتفاق ويشترط الهلال أو النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
أكدت مصادر لـ»مكة» أن إدارة نادي الاتفاق توصلت إلى عدم جدوى استمرار المدير الفني، الوطني خالد العطوي في تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مبينة أن الإدارة شرعت في مفاوضات جادة مع مدربين لتولي المهمة.
وأكدت ذات المصادر، أن المدرب المقال من تدريب ألميريا الإسباني والتعاون السعودي سابقا، البرتغالي بيدرو مانويل رفض عرضا من إدارة الاتفاق، مؤكدا عدم رغبته في العودة إلى العمل في السعودية إلا في حال تلقيه عرضا من أحد ناديي العاصمة، الهلال أو النصر.
وأوضحت المصادر القريبة من نادي الاتفاق، أن الأخير يواصل مساعيه في البحث عن مدرب بديل لتسلم المهمة حال إعلان إقالة العطوي.
وتواجه إدارة الاتفاق ضغوطات مستمرة من الجماهير لإقالة العطوي نتيجة تردي مستويات الفريق وتراجع نتائجه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والاستعانة بمدرب بديل قادر على إعادة الفريق لسكة الانتصارات وإنقاذه من وضعه الحالي.
ويحتل الاتفاق حاليا، المركز الـ13 في الترتيب العام لفرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط.
محصلة الاتفاق مع العطوي
- لعب 10 مباريات بالدوري، فاز 3، وتعادل مرة، وخسر 6 مرات
- خاض مباراة واحدة بدور الـ64 لكأس الملك فاز فيها على التقدم 6-0
- ترتيبه في الدوري: المركز الـ13
- النقاط : 10 نقاط
- الأهداف: سجل 14 واستقبل 13 هدفا.
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