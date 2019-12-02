زيارة مورينيو لأولد ترافورد تتصدر المشهد الإنجليزي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلط الأضواء مع انطلاق منافسات المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل كبير على الزيارة المرتقبة لفريق توتنهام ومديره الفني جوزيه مورينيو إلى استاد أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد، وكذلك مدى تشبث مانشستر سيتي بأمل الحفاظ على لقب المسابقة رغم تأخره بفارق 11 نقطة عن المتصدر ليفربول.

ويحل توتنهام غدا ضيفا على مانشستر يونايتد الذي أقال مورينيو في ديسمبر 2018، ليظل مورينيو بدون عمل تدريبي حتى تولى مسؤولية توتنهام قبل أسبوعين، خلفا لماوريسيو بوتشيتينو.

ومنذ تولي مورينيو تدريب توتنهام، حقق الفريق الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، بواق انتصارين بالدوري الإنجليزي وثالث بدوري الأبطال.

وقبل هذه المواجهة، ستسلط الأضواء اليوم على مباراة مانشستر سيتي ومضيفه بيرنلي.

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وتراجعت فرص مانشستر سيتي في الحفاظ على اللقب بعد أن تأخر في المركز الثالث بفارق 11 نقطة خلف المتصدر ليفربول، مع نهاية المرحلة الـ14 من المسابقة.

وأهدر مانشستر سيتي نقطتين بتعادله مع نيوكاسل 2 - 2 مطلع هذا الأسبوع، ليبتعد مجددا عن هدف الحفاظ على اللقب، لكن المدافع جون ستونز قال إن الفريق لم يفقد الأمل.

ويخوض ليفربول مباراته في المرحلة الـ15 على ملعبه أمام إيفرتون غدا، كما يستضيف ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني، فريق واتفورد صاحب المركز العشرين الأخير.

وبعد أن حقق 13 انتصارا مقابل تعادل واحد في المباريات الــ14 الماضية بالدوري، يحتل ليفربول صدارة المسابقة بفارق ثماني نقاط أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي، ليقترب ليفربول، بطل أوروبا، من التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى خلال 30 عاما.

ويتطلع أرسنال إلى استعادة مذاق الانتصارات الذي غاب عنه طوال 8 مباريات، عندما يستضيف برايتون في ختام منافسات المرحلة مساء الخميس، وذلك في أول مباراة للأرسنال على ملعبه تحت قيادة مديره الفني المؤقت فريدي ليونجبرج.

وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء كريستال بالاس مع بورنموث، كما تشهد الأربعاء لقاء تشيلسي مع أستون فيلا.