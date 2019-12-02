اعتزال القحطاني يأسر العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أبرزت صحيفة «tuttosport» الإيطالية في عددها الصادر أمس مساحة للحديث عن حفل اعتزال نجم الكرة السعودية ونادي الهلال، ياسر القحطاني، والذي أقيم أمس الأول بمشاركة عدد من نجوم الكرة العالمية المعتزلين، وعلى رأسهم الإيطاليان أندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي، بجانب البرازيلي رونالدينيو، والكاميروني صامويل إيتو والهولندي فان بيرسي.

وقالت «لقد وجد بيرلو نفسه في الملعب مع توتي وفان بيرسي وإيتو، قبل المباراة ارتدى توتي وبيرلو أبطال العالم مع منتخب إيطاليا عام 2006، الزي السعودي التقليدي وكانوا سعداء للغاية».

أما صحيفة Sport الرومانية، فقالت إن مدرب المنتخب الروماني لاعب الهلال السعودي السابق، ميريل رادوي غادر إلى العاصمة السعودية الرياض فور حضوره قرعة سحب بطولة كأس أمام أوروبا (يورو 2020) التي جرت في العاصمة الرومانية بوخارست، لأجل المشاركة في اعتزال زميله السابق ياسر القحطاني، مشيرة إلى لعبه في المباراة بجانب بيرلو وتوتي وإيتو وفان بيرسي.

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الحفل الأطول

وشهد حفل الاعتزال الذي يعد الأطول من حيث المدة الزمنية التي وصلت إلى نحو 6 ساعات متصلة بدءا بوصلة غنائية للوليد الشامي ورابح صقر وتامر حسين على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، عددا من الفقرات والكلمات وتكريم اللاعب، إلا أن الفقرة الرئيسة كانت مباراة جمعت لاعبي الهلال بفريق Y20، أمتعت الحاضرين والمشاهدين من خلال قناتي السعودية الرياضية وmbc اللتين خصصتا استوديوهات مباشرة للحديث عن المهرجان واللاعب والمشاركين.

إعادة النجوم

نجح ياسر القحطاني وحفله في إعادة نجوم سابقين في الهلال وفي الكرة العالمية خلال المباراة التي امتدت إلى نحو 70 دقيقة بواقع 35 دقيقة لكل شوط وانتهت بفوز الهلال 5-4، حيث سمح المهرجان للمتابعين برؤية لاعبين لم يسبق لهم مشاهدتهم في الملاعب قريبا على رأسهم يوسف الثنيان وسامي الجابر ومحمد الدعيع وطارق التايب وميريل رادوي وويلهامسون ولي يونج وفرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو وروبين فان بيرسي ورونالدينهو وصامويل ايتو وغيرهم من نجوم تألقوا في سماء كرة القدم وحققوا بطولات عالمية.