يورو 2020.. أرقام ومعلومات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بوخارست 4 أربعة منتخبات لم تتأهل حتى الآن إلى النهائيات رغم إجراء القرعة

(تسمى هذه المنتخبات في الدور الفاصل المقرر في مارس المقبل)

12 تقام فعاليات يورو 2020 في 12 مدينة في أنحاء أوروبا

20 ضمن 20 منتخبا مقاعدهم في النهائيات

31 تقام البطولةعلى مدار 31 يوما حيث تنطلق في 12 يونيو وتمتد حتى 12 يوليو المقبلين

51 تشهد النهائيات 51 مباراة

60 تمثل النسخة الحالية احتفالا بمرور 60 عاما على إقامة النسخة الأولى منها

552 قوائم المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة ستضم 552 لاعبا بواقع 23 لاعبا في كل قائمة

5500 تبلغ المسافة بين مدينتي بلباو وباكو المشاركتين في استضافة البطولة 5500 كلم

34 مليونا يحصل الفائز باللقب على مبالغ تصل إلى 34 مليون يورو (37.4 مليون دولار)



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