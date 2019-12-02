يورو 2020.. أرقام ومعلومات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بوخارست
- 4 أربعة منتخبات لم تتأهل حتى الآن إلى النهائيات رغم إجراء القرعة
- (تسمى هذه المنتخبات في الدور الفاصل المقرر في مارس المقبل)
- 12 تقام فعاليات يورو 2020 في 12 مدينة في أنحاء أوروبا
- 20 ضمن 20 منتخبا مقاعدهم في النهائيات
- 31 تقام البطولةعلى مدار 31 يوما حيث تنطلق في 12 يونيو وتمتد حتى 12 يوليو المقبلين
- 51 تشهد النهائيات 51 مباراة
- 60 تمثل النسخة الحالية احتفالا بمرور 60 عاما على إقامة النسخة الأولى منها
- 552 قوائم المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة ستضم 552 لاعبا بواقع 23 لاعبا في كل قائمة
- 5500 تبلغ المسافة بين مدينتي بلباو وباكو المشاركتين في استضافة البطولة 5500 كلم
- 34 مليونا يحصل الفائز باللقب على مبالغ تصل إلى 34 مليون يورو (37.4 مليون دولار)
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