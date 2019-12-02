تنفيذي دولي الطائرة يجتمع بلوزان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة اليوم في مدينة لوزان السويسرية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد الدولي للعبة، أري غراسا، وحضور نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة صالح بن ناصر. وأوضح ابن ناصر أن المجلس سيناقش جملة من الملفات المعدة من قبل الأمانة العامة والمتعلقة بتقييم مسابقات الاتحاد الدولي والاتحادات القارية في الموسم الماضي، إضافة إلى إقرار برنامج المسابقات الدولية والقارية للعام الميلادي المقبل، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لاعتمادها.



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