سموحة يهزم طلائع الجيش بثنائية ضمن مؤجلات الدوري...

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جدة - عمرو شويل تغلب فريق سموحة على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة والتي تجمعهما مساء اليوم الاثنين من الأسبوع الخامس للدوري المصري.
سجل رونالد وانجا مهاجم سموحة هدف التقدم لفريقه في مرمى طلائع الجيش، في الدقيقة 12 من عمر المباراة .
وجاء هدف رونالد من استغلاله لخطأ في دفاع طلائع الجيش ويستلم الكرة ويسددها أرضية تسكن شباك محمد بشام حارس مرمى الطلائع.
وتعادل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش لفريقه في مرمى سموحة في الدقيقة 28 من عمر المباراة.
اعاد حسام حسن مهاجم سموحة التقدم لفريقه على طلائع الجيش في الدقيقة 37 من عمر المباراة.
واستمرت النتيجة في الشوط الثاني بدون تغيير حتى نهاية المباراة بفوز سموحة بنتيجة 2 / 1.
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