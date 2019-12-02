شكرا لقرائتكم أول أغسطس الأنجولي يخطر الزمالك بموعد الوصول للقاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي الزمالك، إخطارا بوصول بعثه فريق أول أغسطس بطل انجولا، إلى القاهرة مساء الخميس المقبل، استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقان يوم السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ويبحث الزمالك فى مواجهة بطل أنجولا عن تعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام مازيمبى الكونغولى، التى جاءت بثلاثية نظيفة لصالح الفريق الكونغولى ليتذيل الأبيض مجموعته بدون رصيد من النقاط.

ويرتبط الزمالك حاليا بالاستعداد لمواجهة الشرقية، بعد غد الأربعاء، فى المباراة التى ستقام بينهما على ستاد القاهرة الدولى، فى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.