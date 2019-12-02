عصام مرعي مديرا فنيا مؤقتا للزمالك ويقود مباراة الشرقية...

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جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تكليف عصام مرعي المدرب العام للفريق الكروي، بتولي مهام المدير الفني بشكل مؤقت بعد إقالة الصربي ميتشو من تدريب القلعة البيضاء. وأستقر مجلس الزمالك على إقالة الصربي ميتشو بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة. وتولي عصام مرعي قيادة مران الزمالك اليوم، بعد إقالة ميتشو، لحين استقرار مجلس الإدارة على مدير فني جديد خلال الساعات القليلة القادمة. وعقد ميتشو جلسة مع مسئولي الزمالك منذ قليل، للاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي وطريقة رحيل المدرب عن القلعة البيضاء. ويلتقي الزمالك مع الشرقية، بعد غد الأربعاء، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر، وسيتولي عصام مرعي القيادة الفنية للفريق، كما يستعد الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، يوم السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

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