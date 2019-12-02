شكرا لقرائتكم جمل فنية وفقرة للتصويب على المرمى بختام مران الأهلي لمواجهة بني سويف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق الجزء الخاص بالجانب الفني والذي ركز خلاله فايلر على الجوانب الخططية.
وقبل نهاية المران خاض الفريق فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية، وأخرى للتصويب على المرمى.
وجاءت قائمة الأهلي لمباراة بني سويف كالتالي:
في حراسة المرمى: شريف اكرامي وعلي لطفي
في الدفاع: احمد فتحي وأيمن أشرف وحسين السيد وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر ابراهيم
في خط الوسط: حسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات وعمار حمدي وأحمد الشيخ وأليو ديانج
في خط الهجوم: مروان محسن وجيرالدو ووليد أزارو وصلاح محسن
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