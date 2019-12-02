شاهد كيف علق الأهلى على فسخ عقد النقاز مع الزمالك؟...

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جدة - عمرو شويل نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة لحسين الشحات جناح القلعة الحمراء مبتسما خلال مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة بنى سويف بدروالــ32 بكأس مصر. وتزامنت الصورة مع فسخ حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك عقده مع الفريق الأبيض من طرف واحد بحجة عدم حصوله على مستحقاته المالية. الجدير بالذكر أن حسين الشحات قام بمرواغة "النقاز" فى لقاء السوبر الذى جمع الفريقين مؤخرا وتوج الأحمر بلقبه عن طريق"الشمسية" الأمر الذى أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

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