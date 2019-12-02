المقاصة يتقدم على فاركو بهدفين فى دقيقيتين...

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جدة - عمرو شويل تقدم مصر المقاصة على نظيره فاركو بهدفين دون رد فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. سجل هدفا المقاصة عمرو مرعى ومحمد مسعد. أعلن الجهاز الفني للمقاصة عن تشكيلة فريقه لمواجهة فاركو والتي ستنطلق في تمام السابعة والنصف مساء اليوم علي ستاد السلام ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر. وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي: حراسة المرمى : محمود حمدي Advertisements الدفاع : أحمد مودي -حسني فتحي - عاصم سعيد -عصام صبحي خط الوسط :محمد رمضان _محمد مسعد - خالد اوتشو - محمد ابراهيم خط الهجوم: اودو موسيس - عمرو مرعي الاحتياطي : محمد كوكو-مصطفي شبيطة - -احمد ياسين -باولن فوافي-بيكلي_ صلاح عاشور - صلاح امين

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