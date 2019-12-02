شكرا لقرائتكم كواليس إقالة ميتشو من الزمالك .. جلسة رباعية واجتماع أخير قبل الرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، كواليس إقالة الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، من منصبه، بعدما شهدت الساعات الماضية، شد وجذب داخل القلعة البيضاء، لتحديد مصير المدير الفني فى ظل تراجع النتائج.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن ميتشو حضر لمقر النادي، وعقد جلسة مع الثنائي هاني زادة وأحمد مرتضي أعضاء مجلس الإدارة، بناءا على تكليف من مرتضي منصور رئيس النادي لإنهاء عقد المدرب بالتراضي وفسخ التعاقد.

Advertisements

وشهدت الجلسة حضور أمير مرتضي المشرف العام على الكرة بالزمالك، وتم الحديث مع المدير الفني حول رغبة مجلس الإدارة فى إنهاء التعاقد بالتراضي دون أى أزمات خاصة أن الفترة الماضية، كشفت عدم تأقلم المدرب مع الأجواء داخل القلعة البيضاء، وهو ما ظهرت توابعه على أداء الفريق فى المباريات الأخيرة وتراجع النتائج بشكل ملحوظ سواء محليا فى الدوري المصري أو خارجيا فى بطولة أفريقيا.

وأكد ميتشو خلال الجلسة أنه لا يرغب فى الرحيل عن الزمالك، لكن إذا كانت هذه رغبة مجلس الإدارة فليس لديه مانع، مشددا على أنه بذل قصاري جهده فى فترة تولية قيادة الفريق، مشددا على تضحيته فى وقت سابق بتواجده مع نادي أورلاندو الجنوب أفريقي رغم الاستقرار الذى كان يعيشه هناك، بسبب رغبته فى تولي تدريب الزمالك الذي يراه أحد أكبر أندية قارة أفريقيا.

وبعد الاتفاق مع ميتشو على فسخ التعاقد، من المقرر أن يعقد مرتضي منصور رئيس النادي جلسة أخري مع المدرب الصربي، لتوديعه والتأكيد على رحيله دون أى أزمات بين الطرفان.