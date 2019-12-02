شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يطمئن على مصابي الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، وذلك علي هامش المران الذي أقيم على ملعب التتش مساء اليوم.

واطمأن عبدالحفيظ علي حالة اللاعبين: حمدي فتحي ومحمود متولي وعلي معلول وكريم نيدفيد ومحمد هاني وصالح جمعة. ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف التي تقام غدا في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، ثم مواجهة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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