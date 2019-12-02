شكرا لقرائتكم إقالة ميتشو من تدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على إقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي، بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

وعقد ميتشو جلسة مع مسئولي الزمالك منذ قليل، للاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي وطريقة رحيل المدرب عن القلعة البيضاء.

ويلتقي الزمالك مع الشرقية، بعد غد الأربعاء، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر كما يستعد الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، يوم السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن مجلس الإدارة استقر على رحيل ميتشو، ومن المنتظر، الإعلان بشكل رسمي عن القرار خلال الساعات المقبلة.