شكرا لقرائتكم فايلر يعفى 7 لاعبين من مواجهة بنى سويف بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكر الليلة للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها غدا في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وشهدت القائمة استبعاد المدرب السويسري 7 لاعبين من القوام الأساسي للفريق الأحمر من قائمة مباراة بني سويف من أجل إراحتهم ومنحهم قسط من الراحة قبل مباراتهم ضد الهلال السوداني في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأهم اللاعبين المستبعدين محمد الشناوي ورامي ربيعة وعمرو السولية وجونيور أجايي ومحمد هاني ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة.

كما شهدت قائمة الأهلي استمرار استبعاد صالح جمعة لظروف عدم الجاهزية وكذلك علي معلول للإصابة.

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وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف اكرامي وعلي لطفي

في الدفاع: احمد فتحي وأيمن أشرف وحسين السيد وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر ابراهيم

في خط الوسط: حسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات وعمار حمدي وأحمد الشيخ وأليو ديانج.

في خط الهجوم: مروان محسن وجيرالدو ووليد أزارو وصلاح محسن.