شكرا لقرائتكم قائمة الأهلي ضد بني سويف.. ظهور سعد والسيد وعمار واستبعاد رمضان وربيعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قائمة الأهلي ضد نادي بني سويف أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكر الليلة للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها غدا في دور الـ32 ببطولة كأس مصر. وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوي ورامي ربيعة وعمرو السولية وجونيور أجايي ومحمد هاني ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف اكرامي وعلي لطفي

في الدفاع: احمد فتحي وأيمن أشرف وحسين السيد وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر ابراهيم

في خط الوسط: حسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات وعمار حمدي وأحمد الشيخ وأليو ديانج

في خط الهجوم: مروان محسن وجيرالدو ووليد أزارو وصلاح محسن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة الأهلي ضد بني سويف.. ظهور سعد والسيد وعمار واستبعاد رمضان وربيعة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.