الهلال يهزم "Y20" في حفل اعتزال ياسر القحطاني









اسماء السيد - ودع نجم فريق الهلال والمنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني، ملاعب كرة القدم، مساء الأحد، بمهرجان اعتزال كبير، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشهد مهرجان اعتزال ياسر القحطاني، الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض معقل الهلال تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، حضورا جماهيريا كبيرا غطى محيط الرعب.

وتواجدت عائلته وشخصيات رياضية بارزة أثرت في حياته ونجوم زاملوه بالملاعب، لتوديع الكاسر الذي قدم الكثير للكرة السعودية ولناديه الهلال.

وانطلقت أمسية كرنفال اعتزال ياسر القحطاني، بحفل غنائي لرابح صقر ووليد الشامي وتامر حسني وأسماء المنور، وسط تفاعل كبير للجماهير.

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وبعد ذلك، قدم القحطاني النجوم المشاركين في مباراة اعتزاله، إذ استهل بفريقه ( Y20) بقيادة فنية للأرجنتيني رامون دياز، وضم الإيطاليان فرانشيسكو توتي وأندريه بيرلو والهولندي روبن فان بيرسي والكاميروني صامويل إيتو والكوري لي يونغ والسويدي كريستيان ويلهامسون والليبي طارق التايب ورادوي وأسامة هوساوي، وحضر رونالدينيو كبديل في الشوط الثاني، بالإضافة إلى حسين عبدالغني وعموري وعمر السومة وأحمد الفريدي ووليد عبدالله وحسن معاذ وعبدالله الزوري، وغيرهم.

كذلك، حرص نجوم الهلال السابقين على المشاركة بحفل اعتزال الكاسر، على غرار يوسف الثنيان وسامي الجابر ومحمد الدعيع وسعود كريري وغيرهم.

بعدها انطلقت المباراة التي جمعت بين فريق الهلال وفريق "Y20"، وانتهت بفوز الزعيم بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وسجل أهداف فريق الهلال كل من مارسيلو كماتشو وسامي الجابر وكارلوس إدواردو وصالح الشهري ومحمد الشلهوب، في حين سجل أهداف فريق "واي توينتي" كل من ياسر القحطاني وأحمد الفريدي ورونالدينيو وكريستيان ويلهامسون.

ملخص المباراة:

