شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كواليس إقالة ميتشو من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة، كواليس إقالة الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، من منصبه، بعدما شهدت الساعات الماضية، شدًا وجذبًا داخل القلعة البيضاء، لتحديد مصير المدير الفني فى ظل تراجع النتائج.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن أن ميتشو حضر لمقر النادي، وعقد جلسة مع الثنائي هاني زادة وأحمد مرتضي أعضاء مجلس الإدارة، بناءً على تكليف من مرتضى منصور رئيس النادي لإنهاء عقد المدرب بالتراضي وفسخ التعاقد.

ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة أخرى مع المدرب الصربي، لتوديعه والتأكيد على رحيله دون أى أزمات بين الطرفين.

لمعرفة كواليس إقالة ميتشو من الزمالك، من هنا..