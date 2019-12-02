شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السودانى يغادر مطار الخرطوم استعدادا لمواجهة الأهلى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة فريق الهلال السوداني مطار الخرطوم منذ قليل ، متجهة الي القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل بإستاد السلام.

بعثة فريق الهلال السوداني تضم 22 لاعبا، والجهاز الفني بقيادة صلاح آدم المدير الفني للفريق، ويترأس البعثة المهندس سيف كمبال عضو مجلس إدارة نادي الهلال السوداني وستقيم في احدي الفنادق القريبة من ملعب السلام الذي يستضيف المباراة وتدريبات الفريق، علي ان تصل البعثة للقاهرة في الثانية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

يذكر ان الأهلي تعرض للخسارة في مباراته الاولي امام النجم الساحلي بهدف نظيف في تونس، فيما حقق فريق الهلال الفوز علي بلاتنيوم الجنوب افريقي بهدفين مقابل هدف.