سوبر كورة.. شاهد كيف أقنع شوقى غريب أفضل لاعب فى إفريقيا بالانضمام للأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أنه لم يعانى كثيرا في إقناع رمضان صبحي جناح الأهلى بالانضمام للفراعنة، خلال بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر وتوج الفراعنة.

ونجح المنتخب الأولمبى فى تحقيق حلم الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتتويج باللقب بعد الفوز على كوت ديفوار فى النهائى بهدفين لهدف سجلهما كريم العراقى ورمضان صبحى.

وتحدث غريب عن انضمام رمضان صبحى للفراعنة قائلا: " كنت أتولى تدريب المنتخب الأول وتعرضت للانتقاد عندما وافقت على تدريب المنتخب الأولمبى وهذا ليس عيبا، خاصة أن أكبر مدربين العالم يحدث معه ذلك، ولكن عندنا الوضع مختلف".

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