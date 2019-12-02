شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رحيل ميتشو عقب إنهاء المُخالصة المالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مجلس إدارة الزمالك إنهاء التفاوض مع الصربى ميتشو حول توقيع مخالصة مالية للنادى، من أجل الإعلان عن رحيله بصورة رسمية عن قيادة الفريق.
ومن المقرر أن يعلن الزمالك بشكل رسمى عن رحيل ميتشو عن قيادة الفريق الأبيض، بعد إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالشئون المالية الخاصة بإنهاء التعاقد معه.
وكان مجلس إدارة الزمالك قد استقر حول رحيل ميتشو عن قيادة الفريق الأبيض بعد الخسارة الأخيرة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
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