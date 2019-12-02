شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تصدر بيانا لآخر المستجدات الخاصة بإيقاف اتحاد رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، بيانًا توضح فيه آخر المستجدات الخاصة بإيقاف اتحاد رفع الأثقال.

وجاء نص البيان كالتالي:

فى إطار سعى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية الدائم لحل أزمة إيقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال واستكمالاً لتنفيذ خارطة الطريق الموضوعة من قبل اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة من خلال أشرف صبحى الذى أبدى اهتماما بالغا ولم يدخر جهدًا سعيًا لحل هذا الأمر لأهميته القصوى ولصالح مصرنا الغالية بالإضافة للاتحاد المصرى لرفع الأثقال والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وفى ضوء الطعن المقدم أمام المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) للتظلم من قرار إيقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة عامين من قبل الاتحاد الدولى لرفع الأثقال والمحدد له جلسة نظر الطعن يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2019 فقد تم بالأمس الموافق 1/12/2019 اجتماع اللجنة الفنية، واللجنة القانونية، واللجنة الطبية باللجنة أولمبية المصرية .

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وذلك لاستعراض كل أوجه الدفاع والملابسات التى شابت قرار الإيقاف، ومدى أحقية اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولى من فرض العقوبة بعد حوالى ثلاث سنوات من فرض عقوبة على بعض اللاعبين .

وتم استكمال الاجتماع صباح اليوم الموافق 2/12/2019 وبحث دراسة كل الدفوع تمهيدًا للسفر للوزان مساء اليوم لحضور الجلسة المحددة أمام المحكمة الرياضية الدولية صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 3/12/2019 بوفد برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وأعضاء اللجان الفنية والقانونية والطبية .

وذلك لمناقشة وإعداد الرد القانوني النهائي الشامل لكل الأمور الفنية والطبية، والمستندات التى ستقدم بالجلسة السابق ذكرها والرد على مذكرة الاتحاد الدولى لرفع الأثقال من الناحية الشكلية والموضوعية والطبية بالإضافة لشرح و إيضاح و تقديم كل أوجه الدفاع أملاً فى الحصول على قرار من المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) لرفع الإيقاف عن الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لضمان تواجد لاعبى رفع الاثقال المصريين بأولمبياد طوكيو 2020 بإذن الله تعالى واللحاق بتأهيلهم لتلك الدورة داعين من الله التوفيق فى تلك المهمة لصالح مصرنا الغالية .