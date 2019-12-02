شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على رحيل ميتشو.. والقرار الرسمي بعد ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربى ميتشو عن قيادة الفريق الأبيض بعد الخسارة من مازيمبى الكونغولى، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى شهدت خسارة الأبيض بثلاثية نظيفة.

ويستعد فريق الزمالك خلال الوقت الحالى لمواجهة الشرقية، فى المباراة التى ستقام بعد غدٍ الأربعاء، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر كما يرتبط الزمالك بمواجهة مع أول أغسطس الأنجولى، يوم السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن أن مجلس الإدارة استقر على رحيل المدرب الصربى ويقوم حاليًا بمناقشة بعض الأمور الخاصة باستقدام مدرب أجنبى بدلاً منه، وفي ظل ضيق الوقت سيتم تعين مدرب مصري مؤقت في مباراة الشرقية .

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ومن المنتظر، أن يعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن قرار رحيل ميتشو خلال الساعات المقبلة .