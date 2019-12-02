شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. حجز تذاكر مباراة الأهلى والهلال السودانى عبر تطبيق تذكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ غدًا الثلاثاء فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السودانى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا، من خلال موقع الحجز الإلكترونى الخاص ببطاقة جمهور النادى الأهلى وموقع شركة تذكرتى. وتبلغ القيمة المادية لتذكرة الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانية و100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 للمقصورة الرئيسية. وتقرر عدم استلام التذاكر دون وجود "فان أى دى" الخاص بالمشجع الذى يتم استخراجه من موقع تذكرتى.

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