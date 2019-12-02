شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سموحة يفوز على الطلائع بثنائية رونالد وحسام حسن بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق سموحة الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين على استاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري العام.

تقدم فريق سموحة على الطلائع بهدف أحرزه الكاميرونى رونالد وانجا فى الدقيقة 13، ثم أحرز أحمد سمير هدف التعادل للطلائع فى شباك سموحة بالدقيقة 28، ثم أحرز حسام حسن هدف تقدم سموحة من جديد فى الدقيقة 37.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 9 محتلاً المركز السابع بجدول الدورى، بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 4 محتلاً المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري، بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز فى أىّ منها وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر فى اثنان، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.