شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لست وحدك يا ميتشو.. المدربون الصرب يعانون الأمرين فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توسمت الجماهير المصرية خيرًا عندما غزت المدرسة الصربية أسوار الدورى بوجود ميتشو مديرًا فنيًا للزمالك وميودراج للإسماعيلى ونيبوشا للجونة ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى سفن الصرب بعدما لم يلبوا طموحات جماهيرهم حتى هذه اللحظة.

وبات مصير ميتشو على "كف عفريت" فى الزمالك بعد سلسلة النتائج السلبية التى تعرض لها الفريق الأبيض فى الفترة الأخيرة بالخسارة أمام إنبى فى الدورى بثنائية ومازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

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ونفس الحال ينطبق على نيبوشا المدير الفنى للجونة فى الوقت الذى استفاق فيه الإسماعيلى وقام بإقالة مدربه ميودراج بعد الوضع غير المرضى لجماهير الدراويش ومجلس الإدارة فى ترتيب جدول الدورى.