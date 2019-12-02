شكرا لقرائتكم خبر عن أول أغسطس الأنجولى يصل القاهرة الخميس لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادي الزمالك، إخطارًا بوصول بعثة فريق أول أغسطس بطل أنجولا، إلى القاهرة مساء الخميس المقبل، استعدادًا للمواجهة التى ستجمع الفريقين يوم السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويبحث الزمالك فى مواجهة بطل أنجولا عن تعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام مازيمبى الكونغولى، التى جاءت بثلاثية نظيفة لصالح الفريق الكونغولى ليتذيل الأبيض مجموعته بدون رصيد من النقاط.

ويرتبط الزمالك حاليًا بالاستعداد لمواجهة الشرقية، بعد غدٍ الأربعاء، فى المباراة التى ستقام بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.