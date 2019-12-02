شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة بنى سويف واستبعاد محمد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى قائمة الفريق التى تخوض مباراة بنى سويف ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر والمقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب السلام. وجاءت قائمة الأهلي كالتالى: حسام عاشور - وليد سليمان - شريف إكرامي - أحمد فتحي - أيمن أشرف - مروان محسن - حسين الشحات - وليد أزارو - جيرالدو دا كوستا - عمار حمدي - حسين السيد - سعد الدين سمير - أحمد الشيخ - علي لطفي - محمود وحيد - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - صلاح محسن، وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوى حارس المرمى الأساسى. Advertisements ويسعى الأهلى لاستعادة نغمة الانتصارات غدًا بعد الهزيمة أمام النجم الساحلى بهدف نظيف فى دورى أبطال أفريقيا.

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