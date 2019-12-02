ميتشو لمصراوي: وكيلي سيجد صيغة الانفصال عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" أنه بات على أعتاب الرحيل بصورة رسمية من مهمة تدريب الزمالك، مع نيته بإيفاد وكيله لعقد جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء لإنهاء كافة الأمور.

ميتشو أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيرسل وكيله إلى النادي للاتفاق على صيغة إنهاء التعاقد مع الزمالك، على الرغم من وجود جلسة كان من المفترض أن تجمع مع إدارة القلعة البيضاء.

وقال ميتشو في تصريحاته: "لم يحدث شيء مع إدارة الزمالك، سأرسل وكيلي ليخرجني من هذا الموقف".

وأكمل: "سنجتمع قريبًا، ولكن أولًا وكيلي يحتاج إلى إيجاد صيغة مناسبة للانفصال بيني وبين الزمالك، لا يمكنني قول أكثر من ذلك حتى أكون خارج النادي".

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ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن ميتشو لم يعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي.

وأوضح المصدر أن ميتشو حضر إلى الزمالك في الوقت الذي كان يعقد فيه منصور جلسة مع خلف الحبتور رجل الأعمال الإماراتي، قبل أن يخرج معه من النادي.

عدم تواجد منصور أدى بدوره إلى رحيل ميتشو عن النادي دون عقد الجلسة، بحسب ما أكده المصدر، قبل أن يؤكد أنه سيعلن إقالته رسميًا من تدريب الفريق.

الجدير بالذكر أن إدارة الزمالك سبق وأن أعلنت عن جلسة ستجمعها مع ميتشو اليوم، الإثنين، إلا أنها لم تتم حتى الآن.