مباشر حفل الكرة الذهبية.. صلاح ينتظر إنجازا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لحفل الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 على مسرح دو شاتليه في باريس.

وتشمل القائمة وجود النجم المصري محمد صلاح للمرة الثانية على التوالي في واقعة لم تحدث من قبل في تاريخ الكرة المصرية.

ولم يحضر محمد صلاح الحفل في باريس بعد تأكده من عدم فوزه بالجائزة، لكنه ينتظر تحقيق إنجاز بالحصول على مركز متقدم بين أفضل لاعبي العالم.

وكان صلاح حصل على المركز الرابع في جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 من "فيفا" "ذا بيست" خلف ليونيل ميسي وفان دايك وكريستيانو رونالدو.

قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم:

المركز الـ11:

فرانكي دي يونج (برشلونة)

المركز الـ12:

رحيم ستيرلنج (مانشستر سيتي)

المركز الـ13:

إدين هازارد (ريال مدريد)

المركز الـ14:

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

المركز الـ15:

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)

المركز الـ16:

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)

المركز الـ17:

روبرتو فيرمينو (ليفربول)

المركز الـ18:

أنطوان جريزمان (برشلونة)

Advertisements

المركز الـ19:

ألكسندر أرنولد (ليفربول)

المركز الـ20:

بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال)

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام)

المركز الـ22:

هيونج مين سون (توتنهام هوتسبير)

المركز الـ23:

هوجو لوريس (توتنهام هوتسبير)

المركز الـ24:

كاليدو كوليبالي (نابولي)

تير شيتجن (برشلونة)

المركز الـ26:

كريم بنزيما (ريال مدريد)

جورجينيو فينالدوم (ليفربول)

المركز الـ28:

جواو فيلكس (أتلتيكو مدريد)

ماركينوس (باريس سان جيرمان)

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام)