سموحة يتخطى طلائع الجيش بصعوبة ويقترب من المربع الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق سموحة فوزا صعبا أمام طلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة بالدوري الممتاز.

وتقدم رونالد وانجا لسموحة في الدقيقة 13، قبل أن يتمكن أحمد سمير من إدراك التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة 28.

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وفي الدقيقة 37 استطاع المهاجم حسام حسن من تسجيل هدف الفوز للفريق السكندري في الدقيقة 37.

وبتلك النتيجة عاد الفريق السكندري لسكة الانتصارات بعد تعادلين أمام بيراميدز بدون أهداف وأمام طنطا بنتيجة 2-2.

ورفع سموحة رصيده إلى 9 نقاط ليقترب من المربع الذهبي، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط بالمركز الخامس عشر.