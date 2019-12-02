الزمالك يستقر على إقالة ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على إقالة الصربي ميتشو من منصبه كمدير فني للفريق.

وقرر النادي توجيه الشكر لميتشو، على أن يتولى المدرب العام عصام مرعي قيادة مران اليوم الإثنين، وفقا لمراسل الخليج 365.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن القرار خلال الساعات القليلة المقبلة.

Advertisements

وكان مرتضى منصور اجتمع مع ميتشو لحسم مصيره مع القلعة البيضاء بعد الخسارة من مازيمبي الكونجولي (3-0) في افتتاح مبارياته بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر، قبل لقاء أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل في ثاني جولات دوري الأبطال.

يذكر أن ميتشو قاد الزمالك في 13 مباراة ونجح في تحقيق الانتصار في ثماني مواجهات مقابل الهزيمة في أربعة بجانب تعادل وحيد، وتُوج بلقب كأس مصر.