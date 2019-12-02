قائمة الأهلي.. وجوه جديدة أمام بني سويف.. وفايلر يستبعد الأساسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة بني سويف المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر (2019-2020). وسيدخل الفريق الأحمر معسكرًا الليلة للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة بني سويف على ملعب ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. ولم تشهد القائمة وجود عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، واستدعى فايلر وجوه جديدة مثل الشاب عمار حمدي وحسين السيد، وسط غياب صالح جمعة بسبب الإصابة. وتكونت القائمة من 18 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: شريف إكرامي، علي لطفي. Advertisements الدفاع: أحمد فتحي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، سعد سمير، محمود وحيد، حسين السيد. الوسط: حسام عاشور، أليو ديانج. وسط الهجوم: وليد سليمان، حسين الشحات، جيرالدو دا كوستا، عمار حمدي، أحمد الشيخ. وفي الهجوم: صلاح محسن، مروان محسن، وليد أزارو. يُذكر أن الأهلي خسر في تونس أمام النجم الساحلي (1-0) في افتتاح مبارياته بدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يستضيف الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية.

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