الأهلي لمصراوي: طلبنا زيادة عدد جماهير مباراة الهلال السوداني.. وننتظر الرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن إدارة النادي أرسلت خطابا رسميا للجهات الأمنية للموافقة على زيادة عدد الجماهير في مباراة الفريق أمام الهلال لـ 20 ألف مشجع.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوادني في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا المقرر لها الجمعة 6 ديسمبر.

وفي وقت سابق سمحت الجهات الأمنية بدخول 10 ألاف مشجع لمواجهة الأهلي والهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إدارة الأهلي طالبت زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف مشجع بدلا من 10 ألاف.

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وأضاف، أن الأهلي أرسل خطابا رسميا إلى الجهات الرسمية للحصول على الموافقة بزيادة عدد الجماهير، وفي انتظار الرد.

وأعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السوداني بداية من غدا الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019.

وحدد النادي الأهلي قيمة تذاكر مباراة الفريق أمام الهلال على النحو التالي:

تذكرة الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانية و100 جنية للدرجة الأولى يسار، و200 جنية للمقصورة الجانبية و 300 للمقصورة الرئيسية.

ويحتل الأهلي المركز الأخير بمجموعته بدون نقاط خلف بلاتينيوم بفارق الأهداف، ويتصدر المجموعة الهلال السوداني وخلفه النجم الساحلي التونسي.