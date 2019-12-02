خالد الغندور يكشف حقيقة منعه من دخول نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نفى خالد الغندور، قائد الزمالك السابق، الأنباء التي ترددت حول منعه من دخول نادي الزمالك، على خلفية أزمته الأخيرة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

ونشر الغندور رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أنا في دبي من إمبارح، يبقى إزاي تم منعي من دخول النادي؟ كفاية إشاعات".

Advertisements

وكان مرتضى منصور قال في مؤتمر صحفي إن الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، ورفض الظهور الأسبوع الماضي في قناة "الحدث اليوم".

كما شن رئيس الزمالك هجوما لاذعا على الغندور بعد تغريدة الأخير التي قال فيها "باي باي ميتشو".

يُذكر أن مرتضى سيجتمع مع الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك مساء اليوم الإثنين لحسم مصيره مع القلعة البيضاء سواء بالبقاء أو الرحيل بعد الخسارة من مازيمبي الكونجولي (3-0) في دوري أبطال أفريقيا.