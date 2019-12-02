النقاز لمصراوي: لا أريد حلًا لأزمتي مع الزمالك حتى لو حصلت على مستحقاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق، أن فسخه للتعاقد مع الفريق جاء بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية رغم وعود مسؤولي القلعة البيضاء بحل أزمة.

وأشار النقاز في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه لا يريد حلًا لأزمته مع الزمالك حتى لو حصل على كامل مستحقاته، في ظل منحه ما يفيد بفسخ تعاقده رسميًا مع الزمالك.

وقال لاعب الزمالك السابق: "فسخت تعاقدي مع الفريق في ظل عدم تنفيذ مسؤولي الفريق لوعودهم لي، رغم أنني تحملت كثيرًا ولكنني لم أجد أي جديد".

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وأكمل: "جئت من تونس بمبلغ مالي معي لأنني كنت أعلم أننا لن نحصل على مستحقاتنا، كنت سأواجه أزمة كبيرة إذا لم أقم بهذا التصرف".

واختتم: "لا أريد حلًا لأزمتي مع الزمالك حتى لو كنت سأحصل على كامل مستحقاتي، الفيفا منحني ما يثبت فسخ تعاقدي بشكل رسمي".

الجدير بالذكر أن النقاز كان قد أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، فجر اليوم الإثنين، وذلك فور عودته مع بعثة الفريق إلى القاهرة قادمًا من الكونغو.