بالصور.. المليادير الإماراتي خلف الحبتور يزور نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: قام المليادير الإماراتي خلف الحبتور، رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، بزيارة تفقدية لنادي الزمالك حيث استقبله مرتضى منصور رئيس النادي. واصطحب مرتضى رجل الأعمال الإماراتي مع الوفد المرافق له في جولة داخل القلعة البيضاء لتفقد منشآت النادي الرياضية. وأفاد الموقع الرسمي للزمالك أن الحبتور أبدى إعجابه الشديد بمنشآت النادي وأشاد بالثورة الإنشائية التي تمت بالقلعة البيضاء. وسبق لمرتضى منصور زيارة منزل خلف الحبتور في القاهرة، بحصبة نجله أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

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