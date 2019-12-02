الأهلي يفتح باب حجز تذاكر مباراة الهلال السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السوداني بداية من غدا الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوادني في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا المقرر لها الجمعة 6 ديسمبر.

وتقرر فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني من خلال موقع الحجز الإلكتروني الخاص ببطاقة جمهور النادي الأهلي وموقع شركة تذكرتي.

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وحدد النادي الأهلي قيمة تذاكر مباراة الفريق أمام الهلال على النحو التالي:

تذكرة الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانية و100 جنية للدرجة الأولى يسار، و200 جنية للمقصورة الجانبية و300للمقصورة الرئيسية.

وشدد النادي الأهلي على الجماهير التي ترغب في حضور المباراة احضار الـ "فان اى دى" الخاص بالمشجع الذي يتم استخراجه من موقع تذكرتي للسماح لها بالحصول على التذاكر المخصصة للمباراة.