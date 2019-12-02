إبراهيم فايق: حل أزمات الزمالك ليس في إقالة ميتشو فقط

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن فريق الكرة بنادي الزمالك يعاني من العديد من المشاكل والأزمات الداخلية داخل الفريق، ولا ترتبط فقط فقط بإقالة المدير الفني.

وقال فايق عبر حسابه الرسمي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " وستختفي المشكلة في إقالة ميتشو.. كالعادة، الزمالك يعاني مشاكل داخلية.. غرفة الملابس بها أزمات لعدة لاعبين".

وواصل " كهربا هرب.. النجاز فسخ تعاقده.. طارق حامد يشتكي من قبلهم جنش وغيرهم.. ترتيب البيت مطلوب من أجل اسم الزمالك وجماهيره.. لا داعي للعناد والمكابرة.. الزمالك أهم من الجميع".

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ويسعي الزمالك لفسخ عقد ميتشو بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق بشدة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي شهدت أول أمس السبت تلقي

هزيمة قاسية أمام تي بي مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في اول مباريات الفريق الابيض بدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا.

وطلب مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من أمير مرتضي المشرف العام علي قطاع الكرة بالنادي عقد جلسة مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الاول للزمالك.

ورفض ميتشو حضور أي اجتماعات اليوم، لحين وصول وكيل أعماله، علي ان تعقد جلسة مع ادارة الزمالك صباح غد الثلاثاء لانهاء هذا الملف.