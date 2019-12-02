دخل البرتغالي نيلو فينجادا دائرة المرشحين لخلافة الصربي ميتشو في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
وعرض أحد وكلاء اللاعبين اسم فينجادا علي ادارة الزمالك لتولي المهمة بعد قرار فسخ التعاقد مع ميتشوبالتراضي.
وكان فينجادا قد قاد الزمالك لتحقيق لقبي الدوري والبطولة العربية موسم 2003-2004.
علي الجانب الآخر بات اسم الفرنسي باتريس كارتيرون أحد المرشحين بقوة لقيادة الفارس الابيضخلال المرحلة المقبلة.
وكان كارتيرون قد رحل عن تدريب فريق الرجاء المغربي قبل اسابيع قليلة، بعد تجربة قصيرة قضاها في النادي البيضاوي.
وفي ذات الإطار تنادي بعض الاصوات بتشكيل جهاز فني من ابناء النادي بقيادة اسامة نبيه كمدير فني للفريق، بجانب عبد الحليم علي كمدير للكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر فينجادا وكارتيرون علي رأس قائمة المرشحين لخلافة ميتشو في الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.