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فينجادا وكارتيرون علي رأس قائمة المرشحين لخلافة ميتشو في الزمالك

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دخل البرتغالي نيلو فينجادا دائرة المرشحين لخلافة الصربي ميتشو في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين اسم فينجادا علي ادارة الزمالك لتولي المهمة بعد قرار فسخ التعاقد مع ميتشو

بالتراضي.

وكان فينجادا قد قاد الزمالك لتحقيق لقبي الدوري والبطولة العربية موسم 2003-2004.

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علي الجانب الآخر بات اسم الفرنسي باتريس كارتيرون أحد المرشحين بقوة لقيادة الفارس الابيض

خلال المرحلة المقبلة.

وكان كارتيرون قد رحل عن تدريب فريق الرجاء المغربي قبل اسابيع قليلة، بعد تجربة قصيرة قضاها في النادي البيضاوي.

وفي ذات الإطار تنادي بعض الاصوات بتشكيل جهاز فني من ابناء النادي بقيادة اسامة نبيه كمدير فني للفريق، بجانب عبد الحليم علي كمدير للكرة.

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